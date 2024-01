Espaço Villa Rica retoma programação de cinema nesta quinta-feira

O Espaço Villa Rica retoma sua programação de cinema para 2024.





O Espaço tem chamado a atenção como cinema de rua de Londrina, inaugurado em 1968, e que promove na cidade a exibição de clássicos restaurados, lançamentos, e sessões especiais.

Desde a reinauguração do cinema em 2022, a produtora Kinopus contribui com a programação do Villa Rica indicando filmes e promovendo pré-estreias e debates.





Você pode conferir a programação de cinema no site da FOLHA.

Para a primeira semana do ano, o Villa Rica irá exibir dois filmes selecionados para o último Festival de Cannes: o vencedor da Palma de Ouro, "Anatomia de uma Queda", dirigido pela realizadora francesa Justine Triet; e " Segredios de um Escândalo", do realizador norte-americano Todd Haynes.







O Villa Rica oferece programação em dias alternados. Os filmes serão exibidos nos seguintes dias e horários:



Anatomia de uma Queda (Anatomie d'une chute, 151 min, 2023)





Vencedor da Palma de Ouro em Cannes e do Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua não-inglesa, Anatomia de uma Queda mostra a história de um homem: ele é encontrado morto na neve do lado de fora do chalé isolado onde morava com sua esposa, uma escritora alemã, e seu filho de 11 anos com deficiência visual.

A investigação conclui se tratar de uma "morte suspeita": é impossível saber ao certo se ele tirou a própria vida ou se foi assassinado.





Quinta-feira (25), 21h10

Sexta- feira (26), às19h



Sábado (27), 15h

Quarta-feira (31), às 21h10





Veja a programação completa na FOLHA DE LONDRINA: