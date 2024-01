Pedestres, motociclistas e ciclistas representam 40% das mortes nas BRs do Paraná em 2023

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou nesta terça-feira (23) o balanço de sinistros de trânsito nas rodovias federais no Paraná em 2023, apresentando dados de sinistros, de fiscalização e de educação para o trânsito.

Os números extraídos dos sinistros registrados pela PRF mostram que 223 pessoas que morreram em sinistros de trânsito eram pedestres ou ocupavam motocicletas, motonetas ou bicicletas. O número equivale a 40% do total de mortos nas rodovias do estado no ano.



SINISTRO DE TRÂNSITO

A palavra sinistros substitui acidentes após atualização da nomenclatura pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) da NBR 10697, em 2020, com adoção pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), no ano passado.

A mudança considera fatores técnicos e busca também uma mudança de percepção, pois a expressão acidentes passaria uma sensação de acontecimentos inevitáveis e imprevisíveis.

O termo sinistro, além de mais correto tecnicamente, pretende deixar claro que colisões, atropelamentos e tombamentos e diversos outros sinistros podem ser evitados, assim como as mortes e lesões decorrentes destes.

Em 2023, nas rodovias federais do Paraná, foram contabilizados 6.827 sinistros de trânsito, que provocaram a perda de 559 vidas. Os números são menores do que em 2022, quando 568 pessoas morreram em 7.113 sinistros.

Dos sinistros de 2023, 1.929 foram considerados graves - quando ocorre lesão grave ou morte de pelo menos um dos envolvidos.





Mais da metade das mortes (58%), ocorreram em trechos de rodovias não duplicadas, a chamada pista simples.

Este tipo de configuração de via exige cuidado redobrado dos condutores, pois a ocorrência de sinistros costuma ser com interação entre veículos que circulam em sentido contrário, amplificando a energia da colisão.

A PRF registra sinistros que tenham reflexos além de simples danos patrimoniais, notadamente os sinistros que causem lesões em pessoas, danos ao meio ambiente, vazamento de produto perigoso ou os sinistros que tenham outros possíveis reflexos jurídicos, como quando um dos condutores está alcoolizado ou é inabilitado.

CAMINHÕES

Chama atenção nos dados o aumento 15% de óbitos em sinistros envolvendo caminhões - 252 mortos em 2022 e 291 em 2023.

O aumento de mortes acompanha o aumento de outros números de sinistralidade em caminhões, incluindo a quantidade de acidentes classificados como graves. A PRF também observou um aumento nos números de óbitos em sinistros que envolveram caminhões com problemas mecânicos: 25% mais óbitos em acidentes com esse registro.



Quase 150 mil veículos de carga foram fiscalizados pela PRF no Paraná em 2023, um aumento de 4,6% comparado com o ano anterior, equivalente a mais de 400 fiscalizações por dia.

Do total de veículos fiscalizados, a fiscalização de veículos de carga atinge 43%. As fiscalizações são realizadas no dia a dia dos policiais rodoviários federais, bem como em iniciativas específicas, como a Operação Serra Segura, realizada regularmente com o foco na fiscalização das condições mecânicas dos veículos de carga, com apoio de mecânicos.

Como a solução deste problema precisa da ação de toda a sociedade, incluindo empresas de transporte de cargas e motoristas, a PRF no Paraná ainda buscou discutir e sensibilizar outras entidades para o problema, recebendo em sua superintendência um seminário de prevenção a sinistros com caminhões.





PERFIL DOS ACIDENTES

O segundo tipo de sinistro que mais causou mortes em 2023 no Paraná foi o atropelamento de pedestres: 90 pessoas perderam a vida. O período da noite, incluindo os momentos de baixa luminosidade em amanhecer e anoitecer, concentrou 75% das mortes neste tipo de sinistro.

Mortes em razão da ausência de luz natural podem ser evitadas principalmente com comportamento preventivo por parte de motoristas e pedestres.

Os pedestres, nas rodovias, devem caminhar no sentido contrário ao fluxo de veículos, atravessar a via nas passarelas, quando disponíveis, e à noite, buscar utilizar roupas claras e uma lanterna para se tornarem mais visíveis.

Isso tudo sem esquecer do mais importante: estar atento ao acessar a rodovia para a presença de veículos. Já os motoristas, legalmente responsáveis pela segurança de pedestres, como previsto no CTB, devem realizar a manutenção de seus veículos, com atenção ao funcionamento dos faróis e respeitar as regras de trânsito, principalmente reduzindo a velocidade do veículo ao se aproximar de locais de travessia de pedestres e em locais de visibilidade reduzida.

Os pedestres compõe ainda outro grupo de atenção, pela fragilidade frente aos demais veículos: 40% dos mortos em sinistros de trânsito eram pedestres ou ocupavam motocicletas, motonetas ou bicicletas.



