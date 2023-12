Profis 2023 de Londrina supera meta e adesões seguem até 20 de dezembro

A Prefeitura de Londrina arrecadou R$ 55,5 milhões com o Profis (Programa de Regularização Fiscal) de 2023 até o final de novembro. Com o montante, a Secretaria de Fazenda bate a meta estipulada que era de R$ 53 milhões.





Até agora 37.592 contribuintes aderiram ao programa que garante descontos nos juros e multas de dívidas ativas com a prefeitura como IPTU, ISS, além outras taxas municipais de arrecadação. O valor negociado é de R$126 milhões.





O contribuinte pode aderir ao programa até o dia 20 com desconto é de 70% nos juros e multas para débitos pagos à vista e existe a possibilidade de parcelar até o final do ano que vem com desconto de 30%.





Para simular e aderir ao Profis 2023, basta o contribuinte acessar o Portal da Prefeitura de Londrina www.londrina.pr.gov.br, clicar no banner disponível na página inicial e fazer o login com os dados do cadastro imobiliário.

Quem precisar do atendimento presencial, pode agendar com antecedência pelo site ou pelo telefone (43) 3372-4424. A Praça de Atendimento da Fazenda fica no piso térreo da sede da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635.