Profis arrecada R$ 55 milhões em Londrina e supera meta prevista

O Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2021 fez a Prefeitura de Londrina arrecadar R$ 55.249.345,01 em valores decorrentes de débitos municipais, como IPTU, ISS e outras taxas. O montante, contabilizado até esta terça-feira (5) pela Secretaria Municipal de Fazenda, supera a meta de R$ 48 milhões prevista no projeto de lei para a atual edição do programa.

Até agora, as negociações de dívidas municipais em 2021, realizadas pelo programa, alcançaram a marca de R$ 112.092.900,50 em valores negociados, somando pagamentos à vista e parcelamentos.

Os dados correspondem às 43.063 adesões realizadas pelos contribuintes até o momento, para resolução de pendências financeiras referentes a débitos como IPTU, ISS e outros, além de taxas municipais. Com isso, o Município também ultrapassa o total de valores negociados no Profis em 2020, quando foram somados cerca de R$ 104 milhões em negociações.







A Secretaria Municipal de Fazenda receberá as adesões do Profis até 22 de dezembro de 2021. A população interessada em negociar conta com opções de pagamento estendido com parcelamentos até o final de 2022. O Município prevê arrecadação semelhante à dos R$ 77 milhões que entraram no caixa municipal em 2020 via Profis.

Em outubro, os descontos chegam em até 80% nos juros e multas para pagamentos realizados à vista.





Também é ofertado 70% de desconto para parcelamentos em até três vezes. Para quem preferir pagar na faixa de quatro a 15 parcelas, o benefício é de 40% de desconto.





Os contribuintes que desejam negociar suas dívidas podem agendar horário pela internet, no sistema on-line da Prefeitura. Outro canal de atendimento é o (43) 3372-4424, que também funciona como número de WhatsApp, por onde também pode ser feito agendamento prévio.