Quatro torres de transmissão são derrubadas por vendaval na Saul El Kind

O vendaval de sábado (23) derrubou quatro torres de linhas de transmissão próximas da Estrada da Perobinha, prolongamento da Avenida Saul Elkind, na região Norte. As linhas de transmissão transportam eletricidade das usinas geradoras até as subestações e distribuidoras, que levam a energia elétrica até o destino final.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com a queda das torres, as linhas de transmissão chegaram a interditar o fluxo na Estrada da Perobinha, no trecho em que a faixa de servidão cruza com a via. Um caminhão do tipo Munck da EletroSul foi enviado ao local para elevar os cabos de energia, para que os veículos pudessem transitar por lá.

Continua depois da publicidade





Geneci Araújo, 53, técnico de manutenção de linhas de transmissão da Eletrobras Eletrosul, relatou que a empresa possui duas linhas paralelas. “Temos duas linhas de Londrina que vão para Assis (SP), então o fluxo de energia não foi interrompido. Uma das linhas foi interrompida, mas não há desabastecimento, porque a gente consegue suprir a energia através das outras. Não dá para estimar o prejuízo, mas caíram três torres de 30 metros de altura, com 3 mil kg cada uma de ferragem.”





Segundo ele, a queda das torres representa um prejuízo grande do ponto de vista elétrico. “Não sei avaliar o custo para reparar as torres, mas do ponto de vista sistêmico foi uma grande perda. Já mobilizamos todas as nossas equipes.”, afirmou.

Continua depois da publicidade





Ele relatou que os trabalhos tiveram início na tarde deste domingo. “Já estamos com todo o efetivo trabalhando para restaurar estas torres. Acredito que até sexta-feira (29) já esteja tudo restabelecido, com as torres erguidas e com tudo funcionando. A previsão não conta com imprevistos de chuvas, mas nas condições normais até sexta-feira deve estar tudo normalizado, com as torres erguidas e energizadas”, destacou.





Caso a população observe outros problemas nas linhas de transmissão pode entrar em contato com Furnas pelo telefone 0800 025 25 55. O serviço funciona sete dias por semana, 24 horas por dia, inclusive domingos e feriados e a ligação é gratuita.