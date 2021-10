Quinta e sexta-feira serão de sol em Londrina, mas chuva chega no sábado, prevê IDR

O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) espera uma quinta-feira (21) de céu azul e ensolarado em Londrina. Com 12,3ºC, as temperaturas pela manhã foram amenas, mas atingem 26,9ºC durante a tarde, prevê a agrometeorologista Angela Costa.





Aqueles que planejam lavar suas roupas e contar com o sol para secá-las devem se antecipar, já que uma frente fria se aproxima do norte paranaense e deve transportar chuva a partir do sábado (23).

De acordo com a expectativa do IDR, as precipitações perduram no domingo (24) e marcam presença também na próxima semana.

A frente é fria, mas um de seus efeitos prévios é o calor. O chamado comportamento "pré-frontal" levanta as temperaturas até por volta dos 29ºC nesta sexta (22), explica Costa.





Mínimas previstas para próxima manhã são de 13ºC.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.