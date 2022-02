Ratinho Junior autoriza licitação para obra do viaduto da PUC

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve em Londrina, nesta sexta-feira (4), para assinar a autorização que permite o início do processo licitatório para construção do viaduto da PUC, na interseção da BR-369 com a avenida Jockei Club. A obra, que deve custar mais de R$ 30 milhões, deverá ser entregue em um prazo de até 15 meses. A empresa que vencer a concorrência ficará responsável pela elaboração do projeto executivo e por sua edificação.



A obra, considerada de extrema relevância para a mobilidade urbana, quando concluída deverá liberar o tráfego de veículos em uma das principais rotas de ligação entre Londrina e municípios da Região Metropolitana e também outras cidades importantes do Estado, como Maringá (Noroeste). A construção do viaduto é uma antiga reivindicação da sociedade, necessária para melhorar a segurança e facilitar a locomoção em um trecho urbano da rodovia federal, especialmente nos horários de pico. Por ali cruzam veículos em sentido ao campus da universidade e ao Pool de Combustíveis.

“Há muito tempo a sociedade pedia para melhorar a condição logística e urbana da cidade”, destacou o governador. Ratinho Junior ressaltou que, inicialmente, a obra deveria ficar sob a responsabilidade do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). No entanto, diante da alta demanda de obras do órgão federal e da escassez de orçamento, o governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, solicitou autorização ao governo federal para que o Estado pudesse conduzir o projeto.





O projeto básico está pronto e nesta sexta-feira foi autorizado o início do processo licitatório para contratação da empresa encarregada do projeto executivo e da construção do viaduto. Com extensão de aproximadamente mil metros, a interseção em desnível será implantada no km 154 da BR-369. No projeto, serão investidos mais de R$ 30 milhões.





O edital deverá ser publicado no Diário Oficial na próxima segunda-feira (7) e a empresa vencedora do certame terá um prazo de três meses para a conclusão do projeto executivo e mais 12 meses para a edificação da obra. A licitação será no RDCi (Regime Diferenciado de Contratação), modalidade em que a mesma empresa é responsável pelas duas etapas. A disputa de preços deve acontecer em março. “É a mesma modelagem do viaduto da Bratislava (em Cambé).

O modelo mais moderno, muito mais rápido e, automaticamente, acaba tendo mais velocidade para entregar a obra à população”, ressaltou o governador.

Junto com a autorização para licitação, o governador entregou também 87 veículos que serão distribuídos para 21 municípios e integrarão a frota da 17ª Regional de Saúde para utilização no programa de Saúde da Família.