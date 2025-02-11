Receita Federal apreende 67 quilos de maconha em transportadora em Londrina

A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (10), 67 quilos de substância análoga à maconha durante uma operação especial de fiscalização em uma transportadora de Londrina.





A droga havia sido despachada de Cascavel, na região de fronteira, e tinha como destino Vila Velha, no Espírito Santo. A carga chamou a atenção das equipes por inconsistências nos documentos fiscais e embalagens suspeitas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Durante a vistoria, os agentes encontraram os tabletes de maconha ocultos sob camadas de espuma expansiva, usada para mascarar o odor.





A substância foi encaminhada para a Polícia Civil de Londrina, que seguirá com as investigações para identificar os responsáveis pelo envio.



