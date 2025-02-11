Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Foi despachada em Cascavel

Receita Federal apreende 67 quilos de maconha em transportadora em Londrina

Redação Bonde
11 fev 2025 às 14:15

Compartilhar notícia

Divulgação/Receita Federal
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (10), 67 quilos de substância análoga à maconha durante uma operação especial de fiscalização em uma transportadora de Londrina.


A droga havia sido despachada de Cascavel, na região de fronteira, e tinha como destino Vila Velha, no Espírito Santo. A carga chamou a atenção das equipes por inconsistências nos documentos fiscais e embalagens suspeitas. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


Durante a vistoria, os agentes encontraram os tabletes de maconha ocultos sob camadas de espuma expansiva, usada para mascarar o odor.


A substância foi encaminhada para a Polícia Civil de Londrina, que seguirá com as investigações para identificar os responsáveis pelo envio.



Imagem
Homem que comprava fiação elétrica furtada é preso em Apucarana
Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (11) em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, acusado de comprar fios de cobre furtados para revenda.


Imagem
Terça-feira será de Sol e calor em Londrina e nos Municípios da região
A terça-feira (11) será mais um dia de Sol e calor intenso em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
Receita Federal apreensao Apreensão maconha crime Tráfico droga Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas