Rodovias federais da região de Londrina têm aumento de 5% no número de mortes em 2024

A PRF Polícia Rodoviária Federal) divulgou o balanço das ocorrências registradas em 2024 nas rodovias federais do Paraná, revelando dados sobre o aumento de sinistros e mortes na região de Londrina, no Norte do Estado.





Segundo o relatório da Delegacia da PRF em Londrina, que abrange as BRs 369, 376 e 153, foram contabilizados 938 acidentes com vítimas ao longo do ano. Entre eles, 67 pessoas morreram, o que representa um aumento de pouco mais de 5% em relação a 2023.

Colisões frontais foram a principal causa das fatalidades, resultando em 22 mortes, um crescimento superior a 64% em comparação ao ano anterior. A PRF aponta que esses acidentes ocorrem, em grande parte, devido a ultrapassagens proibidas ou malsucedidas e ao excesso de velocidade.





No campo do combate ao crime, a PRF de Londrina registrou resultados expressivos em 2024, contribuindo para o recorde estadual de apreensão de entorpecentes.





Mais de 284 toneladas de drogas foram retiradas de circulação no Paraná, das quais 65 toneladas foram apreendidas na região de Londrina, representando mais de 20% do total estadual. A maconha foi a droga mais apreendida, com 64,5 toneladas, quase o dobro do volume registrado em 2023.