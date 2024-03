Saiba como tirar visto de estudante e de residência na Argentina

Na última semana, relatos de estudantes brasileiros sem visto barrados em aeroportos da Argentina como "falsos turistas" geraram alarde e indicaram um eventual endurecimento na aplicação das regras por parte das autoridades migratórias na gestão de Javier Milei.



Ainda que isso não tenha se traduzido num aumento significativo de entradas negadas - foram 38 barrados em um milhão de viajantes desde janeiro, segundo o governo -, os casos levantaram dúvidas sobre os documentos que brasileiros precisam para viver no país vizinho.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



As leis locais e acordos do Mercosul permitem que turistas do bloco entrem e fiquem na Argentina por até 90 dias, prorrogáveis por mais 90, sem visto nem mesmo passaporte. Já quem pretende morar, estudar ou trabalhar no país tem que pedir o visto correspondente, apresentando os documentos solicitados.





Um acordo bilateral de 2009, porém, possibilita que brasileiros e argentinos que estejam irregularmente no outro país possam regularizar sua situação ali mesmo, o que gerou uma cultura em que brasileiros entram no país como "falsos turistas e, uma vez lá, pedem o direito à residência.





Publicidade

Abaixo, veja a diferença entre os principais vistos, que são necessários no momento da entrada no país, e as permissões de residência, que autorizam o estrangeiro a permanecer por um período superior aos 180 dias e ter direitos similares aos de argentinos.