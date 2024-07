Transfusão sanguínea inédita e cirurgias salvam lobo-guará resgatado em Jacarezinho

Um procedimento inédito no Norte do Paraná de transfusão sanguínea entre espécies de gêneros diferentes e uma cirurgia de emergência no Hospital Veterinário da UniFil salvaram um lobo-guará resgatado pela Força Verde em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. O animal chegou em estado gravíssimo, na madrugada de 28 de junho, com ruptura de bexiga, múltiplas fraturas na pelve, ossos da pata (rádio e ulna) e em todos os dedos. Os indícios eram de atropelamento, pois estava às margens de uma rodovia.







Macho adulto com 27 quilos, o lobo-guará foi direto para o centro cirúrgico e passou por procedimentos de salvamento devido ao problema mais crítico na bexiga. Como o exame identificou anemia extremamente grave, a equipe precisou fazer transfusão emergencial, coletando sangue de um cão doador. "Conseguimos um feito inédito com a reposição sanguínea. O cachorro e o lobo são animais da mesma família, porém de gêneros distintos. Felizmente houve a compatibilidade" - destaca a médica veterinária Daniela Martina, especialista em fauna silvestre e coordenadora do Hospital Veterinário da UniFil.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A cirurgia para sutura de órgãos e recomposição óssea durou mais de cinco horas. Eram vários ferimentos e fraturas graves, o animal estava com hemorragia e bastante fragilizado. Pelo estado de saúde, estima-se que tenha permanecido pelo menos um dia estirado à beira da rodovia após ser atropelado. "Foi um trabalho muito competente da equipe do HV da UniFil. O fato de mantermos permanentemente animais doadores de sangue também ajudou muito para o salvamento" - comenta Daniela Martina, lembrando que o lobo-guará é uma espécie em extinção de rara presença na região.





O animal ainda exige cuidados intensivos, a condição é grave na recuperação, mas já voltou a se alimentar. "Existem estudos e alguns procedimentos de transfusão sanguínea entre gêneros distintos. Na situação de urgência que enfrentamos, decidimos utilizar o sangue do cachorro no lobo-guará e deu certo. É mais um caso para análise científica em busca de avanços, principalmente porque salvamos o animal" - afirma a coordenadora Hospital Veterinário da UniFil. A previsão inicial é de o lobo-guará permanecer de quatro a cinco meses em recuperação para restabelecer a saúde.





O HV da UniFil é o único credenciado pelo Governo do Estado no Norte e Norte Pioneiro do Paraná como Centro de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS).