Saiba os serviços públicos que estarão abertos e fechados nesta sexta, feriado do Padroeiro de Londrina

Londrina celebra o feriado municipal referente ao padroeiro da cidade – Sagrado Coração de Jesus. Por conta da data móvel, que é comemorada sempre no mês de junho, na segunda sexta-feira após o dia de Corpus Christi, a Prefeitura informa como serão realizados os atendimentos dos serviços municipais nesse período.





A sede administrativa da avenida Duque de Caxias, 635, no Centro Cívico, estará fechada no dia 16, assim como as sedes de todas as secretarias e órgãos localizados em outros endereços. O retorno das atividades irá ocorrer na próxima segunda-feira (19).

Como sempre ocorre em dias de feriados ou ponto facultativo, o Município mantém o funcionamento regular dos serviços considerados essenciais, incluindo atendimentos diversos de saúde, defesa social e outros.





A data do feriado municipal móvel em 2023, no dia 16 de junho, foi oficializada pelo Decreto nº 530, assinado pelo prefeito Marcelo Belinati e publicado no Jornal Oficial do Município, edição 4.913.

Educação – Além da sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação (SME), que não terá expediente na sexta (16), nesse dia também não haverá aulas em toda a rede municipal de ensino. Isso vale para as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), bem como para os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos. Estes últimos mantêm cronograma próprio, mas costumam cumprir os decretos municipais de feriados.





Transporte Coletivo

Os ônibus do transporte coletivo circularão com as tabelas de horários relativas aos dias úteis. No Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), administrado pela CMTU, haverá atividade somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos administrativos.





Lixo

A coleta dos resíduos orgânicos e do rejeito será realizada normalmente, percorrendo as regiões já contempladas às sextas-feiras. Por outro lado, o recolhimento do material reciclável que seria feito no feriado será transferido para segunda.

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, localizados nas zonas leste e norte, respectivamente, estarão fechados para o recebimento de descartes. A reabertura ocorrerá no dia seguinte, sábado (17), às 8h.

As ações de limpeza e manutenção de áreas públicas, como varrição, poda de árvores, desobstrução de bueiros e lavagem de calçadas, serão interrompidas no feriado, retornando ao cronograma habitual na segunda-feira.

Saúde



Nenhuma Unidade Básica de Saúde (UBS) funcionará no dia 16, e a retomada dos atendimentos será na segunda-feira (19). O fechamento também irá ocorrer, nesse mesmo período, no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Policlínica, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e no CAPS AD.

Funcionarão, 24 horas por dia, em todos os dias, as UPAs Sabará e Centro-Oeste, bem como o Pronto Atendimento (PA) do Jardim Leonor, juntamente com os serviços do SAMU, Maternidade Municipal, Pronto Atendimento Infantil (PAI) e plantão do CAPS III.

Continuam, normalmente, todos os dias, os atendimentos no PA 16 horas do Maria Cecília (7h à 1h), na região norte, e o PA 18 horas do União da Vitória (das 7h às 23h), na região sul.





A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará com sua sede administrativa fechada somente no dia do feriado. No entanto, realizará neste sábado (17) uma ampla ação descentralizada de vacinação contra Covid-19 (dose bivalente) e gripe (influenza), atendendo o público em três shoppings: Catuaí, Boulevard e Norte Shopping, das 13h às 20h.





Defesa Social

A Guarda Municipal de Londrina (GML) mantém expediente normal em todos os dias da semana, durante 24 horas. Os agentes prestam serviços de patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e outras áreas. O serviço de videomonitoramento da GML também continua, entre outros. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).





Fazenda

A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) não estará aberta ao público nesta sexta-feira de feriado do Padroeiro de Londrina, e voltará a funcionar no dia 19. Mas, a qualquer momento, o público pode acessar a página on-line da pasta para obter informações sobre diversos serviços, incluindo consultas relacionadas ao Programa de Regularização Fiscal (Profis 2023), que prossegue em seu primeiro mês para adesões. São ofertados descontos exclusivos de até 100% nos valores de multas e juros em dívidas municipais, além de condições especiais de parcelamento.





Acesf

A sede administrativa do órgão, na avenida Juscelino Kubitschek (JK), Centro, não terá atendimento ao público no dia 16 de junho. Estes serviços voltam ao normal no dia 19. Já os serviços funerários (plantão 24h) não sofrem alterações e continuam disponíveis a qualquer momento.





Restaurante Popular

Este local estará fechado no feriado de sexta-feira (16). Os atendimentos regulares ocorrem de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, na rua Professor João Cândido, 14, Centro, em frente ao Terminal Urbano.





Parque Arthur Thomas

Mesmo nesta semana chuvosa, o parque permanecerá aberto, inclusive no dia 16, bem como no fim de semana todo, sempre das 8h às 17h, na rua da Natureza, 155, Jardim Piza, região sul. A entrada é gratuita. O único fechamento será na próxima segunda-feira (19), dia fixo da semana em que o parque já não funciona.

Trabalho, Emprego e Renda – A Agência do Trabalhador (SINE) e demais serviços realizados diretamente nesta sede estarão suspensos no dia do feriado. No entanto, uma série de serviços – vagas de trabalho, seguro desemprego e outros – continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.