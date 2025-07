Saúde de Londrina vai a arraiá imunizar na quermesse da Paróquia São Vicente de Paulo

Aproveitando o clima festivo, com vários eventos espalhados pela cidade, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina promove uma vacinação pública contra a gripe neste sábado (5) e domingo (6). A ação irá ocorrer na Junin Fest 2025, realizada pela paróquia São Vicente de Paulo (avenida Madre Leonia Milita, 545) e aberta à comunidade.





A programação terá missas, show de prêmios, arraiá kids para a criançada, “Aurraiá” com “Cãocurso Pet Caipira”, além de show sertanejo com a dupla Manu & Gabriel, entre outra atrações. Os detalhes da agenda podem ser conferidos no perfil @saovicentelondrina do Instagram.

Para imunizar os visitantes contra o vírus Influenza, a equipe da Unidade Básica de Saúde do Guanabara estará com um estande montado no sábado (5), das 15h às 21h, e no domingo (6), das 11h às 17h. Qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode receber a dose, bastando a apresentação do CPF e da carteirinha de vacinação, se possível. A previsão é que cerca de mil doses da vacina sejam disponibilizadas.





A equipe multidisciplinar da UBS Guanabara terá 18 pessoas atuando no evento, nove em cada dia, entre enfermeiras, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS), auxiliares de saúde bucal, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico e educadora física. Uma parte do grupo atuará vacinando o público, enquanto outra ficará na supervisão, cadastro e organização, além de uma ala responsável por atividades recreativas e educativas. O objetivo é juntar diversão, lazer e saúde.

