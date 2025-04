Secretaria de Saúde insiste em prédio da Mater Dei para abrigar UPA do Jardim do Sol

A reportagem entrou em contato nesta segunda-feira (10) com a Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina) e foi informada, em nota, que "sobre a possível locação do prédio do antigo H. Mater Dei para a UPA do Jardim do Sol, o assunto foi retomado na sexta-feira passada, dia 07.03, entre a ISCAL e a Secretaria Municipal de Saúde. A diretoria da ISCAL está à disposição da Secretaria Municipal de Saúde para dar continuidade".

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina deve insistir na transferência da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do jardim do Sol, na avenida Leste Oeste, para as instalações do antigo Mater Dei, na área central, até que a reforma da unidade seja feita. A preferência foi revelada pela secretária Vivian Feijó na sexta-feira (7).

Ainda de acordo com a secretária, o projeto da reforma previsto na licitação feita em 2024 não contemplaria melhorias no ambiente, uma reclamação constante tanto dos funcionários quanto dos pacientes. Isso porque, além das rachaduras nas paredes e no piso, por exemplo, o local não é climatizado.

“Importante a gente relembrar que desde 2015, quando foi inaugurada a UPA do jardim do Sol, ela apresenta problemas grandes em relação à infraestrutura. Rachaduras na parede, no piso, afundamento no estacionamento, porque é uma área de morro ali. Não foi um problema que começou esse ano. Além de tudo isso, há um desgaste de deterioração de uso. As paredes estão descascadas, não tem bate macas, as portas, com as suas maçanetas quebradas, as janelas sem cortina, o problema de ventilação também é crônico”, elenca. Para começar a solucionar, foram disponibilizados 20 ventiladores para as áreas.





“Mas, não tem como reformar só a infraestrutura. Não adianta iniciar uma obra, suspender o atendimento da população e não atender a necessidade da equipe e dos pacientes. Troca de piso, troca de janela, pintura, acessórios de pia, não trará conforto e melhor condição de trabalho”, afirma a secretária, que admite a revisão do processo de licitação.





