Secretaria do Trabalho de Londrina divulga quase 400 vagas de emprego

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, em Londrina, está com 384 oportunidades de emprego disponíveis para mais de 100 cargos diferentes, sendo que 21 delas são exclusivas para os trabalhadores com deficiência.

Várias das oportunidades de trabalho não exigem experiência na função, e o nível de escolaridade é diversificado.

Dentre as funções abertas, há vinte vagas para auxiliar de cozinha e dez para chapeiros com experiência, dez para televendas, 16 chances para costureiras e sete para encarregado de caixa delivery.





A lista completa de oportunidades pode ser conferida pelo site da pasta, no portal da Prefeitura de Londrina.



Para se candidatar, os interessados, que cumprirem os requisitos de cada vaga, podem agendar o atendimento on-line, e receber as orientações por Whatsapp, direto de casa.





Na página da SMTER, além das vagas disponíveis, está o link para cadastro no Portal Emprega Brasil. Pelo site, o trabalhador efetiva seu encaminhamento on-line, sem sair de casa. Basta clicar no botão “Cadastro online para vagas”.







O aplicativo Sine Fácil também está disponível para o processo de encaminhamento. É importante lembrar que, para que a vaga esteja disponível, é preciso que o trabalhador preencha os requisitos estabelecidos pela empresa, como escolaridade e tempo de experiência na função, por exemplo.





Quem desejar, pode agendar o atendimento presencial na Secretaria do Trabalho. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e a agenda é aberta diariamente, às 8h, também no site.





O agendamento é sempre para o próximo dia útil e, uma vez esgotados os horários, a agenda é fechada até as 8h do dia seguinte.