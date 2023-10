Segunda fase da recuperação emergencial é iniciada em Jaguariaíva

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da Seil (Secretaria de Infraestrutura e Logística), iniciou nesta quinta-feira (26) uma nova etapa da obra de recuperação emergencial da PR-151 em Jaguariaíva, na região dos Campos Gerais.





Começaram a ser lançadas as peças pré-fabricadas das novas galerias celulares de concreto, com previsão de iniciar na sequência a terraplenagem da base e sub-base da nova pista. A rodovia está totalmente bloqueada devido aos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região neste mês de outubro.

O trecho da rodovia já recebeu os serviços de retaludamento e execução de berço de concreto. O lançamento das peças não havia sido realizado ainda devido ao período de espera para cura do concreto, tanto do berço quanto das próprias peças, que serão ao todo 74.





PRÓXIMA SEMANA





O DER-PR trabalha com a previsão de liberar uma pista na semana que vem, sem a camada asfáltica por enquanto, caso as condições climáticas sejam favoráveis. Isso vai permitir a retomada parcial do trânsito no trecho, com um sentido seguindo pela rodovia e o outro pelo desvio implantado pela Prefeitura de Jaguariaíva.





