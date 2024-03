Shopping no centro de Londrina terá programação especial no Dia das Mulheres

O Royal Plaza Shopping preparou uma programação especial para o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (8). Das 11h30 até as 15h, as clientes do shopping poderão assistir a duas apresentações do Clube do Choro, na praça de eventos no piso térreo. No repertório, sucessos de Tom Jobim, João Gilberto, Cartola, Carmen Miranda, Marisa Monte, Gal Costa, entre outros.





Além disso, das 11h às 17h, um lounge especial voltado para o relaxamento estará à disposição das mulheres com cadeira de massagem da Giolaser e distribuição de brindes. O personal stylist Ronaldo Gomes vai dar dicas para as clientes de como se vestir, o que combina com cada tipo de corpo e estilo. O consultor fica à disposição delas das 11h30 às 15h. Para completar, haverá degustação da cerveja Geada Negra, servida por uma equipe de atendentes em trajes de gala.

De acordo com Rose Fernandes, coordenadora de Marketing do Royal Plaza Shopping, a programação desta sexta foi pensada para as mulheres que almoçam na praça de alimentação do empreendimento. “Este espaço no piso térreo foi montado pensando no bem-estar e relaxamento das mulheres em meio à correria do dia a dia. O lounge é um ambiente agradável e relaxante e a música do Clube do Choro vai embalar este momento tão especial”, completa.