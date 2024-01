Sine começa a receber currículo de interessados na vaga de inspetor de escolas de Londrina

A Prefeitura de Londrina começou o processo de seleção para contratação dos 242 profissionais que irão atuar como inspetores em escolas municipais e CMEI’s a partir do início do ano letivo em fevereiro.

Até o dia 19 de janeiro, o SINE irá receber os currículos dos interessados. A vaga exige apenas ensino fundamental completo e é voltado para homens e mulheres, sem limite de idade.

A triagem vai ser feita pelo SINE, mas a escolha das pessoas aptas fica a cargo da Costa Oeste ABS, empresa de Alagoas, que venceu o pregão.





O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, explica que o cadastramento poderá ser feito pelo formulário na Internet ou pessoalmente na sede da Agência do Trabalhador, na Rua Pernambuco, 162.

Os futuros inspetores precisam apresentar o atestado de antecedentes criminais para poder atuar dentro das unidades escolares e de conclusão do ensino fundamental. Esses profissionais terão que trabalhar em pé e caminhando no controle de entrada e saída de alunos da pré-escola ao quinto ano do ensino fundamental. Os inspetores irão receber treinamento de brigada de incêndio, primeiros socorros e atendimento de pessoas com necessidades especiais. Os profissionais não irão atuar armados.4





A empresa Costa Oeste ABS Eireli de Alagoas apresentou uma proposta de R$ 10 milhões e 300 mil para contratação dos 242 profissionais que devem começar a trabalhar no início do ano letivo



Para carga hora de 40 horas, são 154 inspetores com salário de é R$ 1790,00 e devem trabalhar das 6h30 até 15h30 com 1 hora de intervalo. Para carga horária de 20 horas, das 14h30 às 18h45, o salário é R$ 895,00. Os inspetores ainda receberão vale alimentação e vale transporte.