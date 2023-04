Sobreviventes de acidente em Jandaia do Sul recebem apoio psicológico

Quase um mês após o trágico acidente, a cidade de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, está tentando se recuperar da dor e das perdas.





As vítimas que sobreviveram ao acidente estão recebendo tratamento psicológico para lidar com as sequelas deixadas pela tragédia. Segundo informações da Secretaria de Saúde, as famílias também estão recebendo cestas básicas e transporte gratuito para ir às consultas médicas.

Júlio César Farinazzo, coordenador da Atenção Primária de Jandaia do Sul, explica que todas as vítimas do acidente estão recebendo tratamento psicológico para tentar lidar da melhor forma possível com os traumas e sequelas deixados pelo ocorrido.





Segundo ele, por serem crianças com algum tipo de deficiência, algumas não entendem a situação.

“Mas temos algumas que estão mais chorosas, por isso o atendimento psicológico é tão importante”, afirma. Segundo ele, algumas famílias também estão precisando de apoio: “Assim como quem estava no ônibus, elas também passaram por um trauma e precisam desse auxílio”.





O acidente entre o ônibus da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e um trem da concessionária Rumo aconteceu por volta das 11h40 em uma passagem em nível rodoviário na altura da Rua Presidente Kennedy, na Vila Rica, no dia 9 de março.





O ônibus carregava 29 pessoas, sendo 25 estudantes, 3 funcionárias e o motorista. O motorista do ônibus não parou no cruzamento da rua com a linha férrea, o trem acertou a lateral do veículo: cinco pessoas morreram. A Polícia Civil do Paraná segue investigando o acidente.





