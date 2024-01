Soldados participam de ações de combate à dengue em Apucarana

O trabalho de conscientização e vistorias nos quintais das casas realizado pelos 64 agentes de endemias de Apucarana (Centro-Norte) para eliminar focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, ganhou o reforço do Exército Brasileiro.





Realizada como complemento do Mutirão de Combate à dengue, a ação em conjunto pela Autarquia Municipal de Saúde e 30º BIMec (Batalhão de Infantaria Mecanizada) teve início nesta segunda-feira, pelo Jardim Diamantina.



A parceria foi firmada após o prefeito Junior Femac enviar ofício solicitando o apoio ao comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, de Cascavel, General Evandro Luiz Amorim Rocha.





“O Exército Brasileiro está atendendo uma reivindicação nossa num momento de epidemia. Isso também ocorreu durante a pandemia da Covid, quando os soldados percorreram a cidade entregando máscaras e orientando a população”, afirmou.

O secretário de saúde, Emídio Bachiega, destaca que os soldados do exército representam um grande reforço no trabalho de conscientização e vistorias nos quintais das casas, para orientar e ajudar a eliminar focos do mosquito Aedes Aegypti, causador da dengue.







O Mutirão de Combate à Dengue, em Apucarana, começou no dia 8 de janeiro e vem sendo realizado em todas as regiões da cidade. Agentes de endemias, agora com o apoio dos soldados do 30º BIMec, fazem vistorias nos quintais das casas e as famílias são comunicadas com antecedência para depositar entulhos e inservíveis nas calçadas, para serem coletados por equipes da prefeitura.





