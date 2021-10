Suspeito de estupro bate carro após ser perseguido pela Polícia Militar

Um homem de 42 anos acabou preso neste sábado (30) após ser perseguido pela Polícia Militar no centro de Londrina. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça por estupro. Os policiais tentaram abordá-lo na área central, mas o motorista fugiu e só parou depois de bater em uma viatura da própria PM no cruzamento da Avenida Leste com a Rua Bahia.

Segundo a PM, ninguém ficou ferido mesmo com o acidente. O suspeito foi detido em flagrante e levado até a delegacia, assim como o carro dele, que foi apreendido.