Suspeito de quebrar vidro de loja e furtar produtos é preso em Ibiporã

Um homem foi preso na madrugada de terça-feira (12) após quebrar a vidraça de uma loja e furtar objetos na avenida Paraná, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





A Polícia Militar foi acionada por um vigilante, que disse ter presenciado o crime. Com as características do suspeito, os policiais o encontraram no Terminal Central.

Ao notar a viatura, o suspeito tentou fugir entrando em um ônibus, mas foi abordado e identificado pelos agentes.





Com o homem, foram encontrados um celular e dinheiro. O proprietário da loja confirmou que os itens pertenciam ao estabelecimento e apresentou imagens de monitoramento que mostravam o suspeito cometendo o crime.





Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia.



