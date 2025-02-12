Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tentou fugir

Suspeito de quebrar vidro de loja e furtar produtos é preso em Ibiporã

Redação Bonde
12 fev 2025 às 12:45

Compartilhar notícia

Divulgação/PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem foi preso na madrugada de terça-feira (12) após quebrar a vidraça de uma loja e furtar objetos na avenida Paraná, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).


A Polícia Militar foi acionada por um vigilante, que disse ter presenciado o crime. Com as características do suspeito, os policiais o encontraram no Terminal Central. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Ao notar a viatura, o suspeito tentou fugir entrando em um ônibus, mas foi abordado e identificado pelos agentes.


Com o homem, foram encontrados um celular e dinheiro. O proprietário da loja confirmou que os itens pertenciam ao estabelecimento e apresentou imagens de monitoramento que mostravam o suspeito cometendo o crime.


Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia.



Imagem
Caminhão carrega herbicida sem amarrar a carga e derruba embalagens no Norte Pioneiro
Um caminhão Volvo FH 440 derramou parte da sua carga de herbicida sobre a rodovia PR-855, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro, na manhã desta terça-feira (11).


Imagem
Quarta-feira será de Sol e tempo instável em Londrina e na região
A quarta-feira (12) será de tempo instável e Sol em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).
policia Policiais PR PM crime prisão furto Ibiporã
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas