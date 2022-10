Temporal deixou 13 mil domicílios sem luz em Londrina

A chuva desta quarta-feira (05) atingiu toda a região norte, com ocorrências desde o Vale do Ivaí até o Norte Pioneiro. Em Londrina, chegaram a ficar sem energia aproximadamente 13 mil domicílios na noite de ontem. As equipes da Copel estiveram em campo durante a madrugada, atuando na recomposição do fornecimento.





Agora pela manhã desta quinta-feira (06), ainda são 210 imóveis sem luz espalhados pela cidade, em ocorrência localizadas em pequenos circuitos ou chamados individuais, segundo a companhia de energia. "Temos um grande volume de solicitações desse tipo para atendimento", informa em nota a Copel. São 96 chamados para atendimento agora pela manhã, somados Londrina, Tamarana e Ibiporã.



(Com informações da assessoria de imprensa da Copel)