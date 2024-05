PRF usa 'cama de faquir' para apreender caminhonete com mais de meio quilo de maconha

Um homem foi detido em flagrante pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Iguaraçu, nesta quarta-feira (8), transportando 572,8 quilos de maconha. Foi necessário o uso de equipamento conhecido como “cama de faquir”, com objetos pontiagudos para furar pneus.





O veículo, um Fiat Strada adulterado e com alerta de furto em Divinópolis (MG), foi apreendido por volta das 8h50 na PR-218. Após a ordem de parada, o condutor tentou iniciar uma fuga, mas foi contido com uso de cama de faquir, que furou 3 pneus do veículo.

Após alguns metros, o condutor colidiu o veículo em um palanque. Ele abandonou o carro e tentou fuga a pé, mas, foi contido e preso pela equipe da PRF.





Ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Astorga.