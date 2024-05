Eleitores encaram fila de cinco horas de espera no Fórum Eleitoral de Londrina

Os londrinenses estão encarando um tempo de espera de cinco horas para atendimento no Fórum Eleitoral nesta quarta-feira (8), último dia para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor antes do pleito de outubro. O atendimento segue até as 18h e todos os eleitores que estiverem na fila até esse horário vão receber senha.







A reportagem da FOLHA acompanhou a movimentação no começo da tarde. A fila - que começou a se formar antes das 8h - avançava pela rua Governador Parigot de Souza; por volta das 13h, mais de 400 pessoas já haviam sido atendidas, com uma expectativa de mais de mil atendimentos até o fim do dia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O engenheiro de software Gustavo Morais Alves, 21, e a estudante Júlia Melanda, 21, chegaram por volta das 8h30 no Fórum de Londrina e só saíram depois das 13h30. Eles fizeram o título durante a pandemia da Covid-19 e precisaram completar a biometria.





“Antes das 8h já tinha gente aqui, conforme uma amiga havia informado. Chegamos um pouquinho depois e a fila já estava gigantesca, já estava virando o quarteirão”, afirma Alves. “É cansativo, mas a gente deixou para a última hora e não tem como reclamar”, acrescenta Melanda.





Na terça-feira (7), o Fórum de Londrina registrou 746 atendimentos. Foram 300 alistamentos, 304 revisões e 142 transferências. A tendência é que o número de londrinenses atendidos seja superior nesta quarta.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA