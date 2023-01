Teste seletivo da Uenp oferta 98 vagas para docentes

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulga a abertura do Processo Seletivo para contratação de docentes na modalidade Contrato em Regime Especial (CRES) para os cursos de graduação da Universidade. Ao todo são 98 vagas distribuídas entre os campi de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.





As inscrições devem ser realizadas de 04 a 26 de janeiro de 2023, exclusivamente pela internet, através do link https://concursos.uenp.edu.br/edital263-2022/, A taxa de inscrição é de R$150,00 e o valor deverá ser pago até o dia 27 de janeiro, através de boleto gerado no site da UENP. O candidato que desejar deve solicitar a isenção de pagamento até 13 de janeiro, seguindo os requisitos presentes no edital.

A divulgação e publicação oficial do resultado ocorrerá até o dia 23 de março de 2023, nos sites da UENP e do Diário Oficial do Estado.





Vagas





As vagas do teste seletivo são destinadas aos três campi da UENP para as áreas de Ciências Biológicas, Geografia, Matemática, Pedagogia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Letras, Filosofia, História, Direito, Educação Física, Fisioterapia, Odontologia, Agronomia, Medicina Veterinária, Enfermagem e Ciências da Computaçã