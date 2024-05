Toda noite tenho pesadelos com animais se afogando, diz Luisa Mell sobre salvamentos no Rio Grande do Sul

Toda noite, quando põe a cabeça no travesseiro, as cenas de animais sob as águas de enchentes voltam à mente de Luisa Mell. Com duas costelas quebradas, a ativista, que até dias atrás estava em um barquinho tentando ajudar nos resgates de animais no Rio Grande do Sul, agora fica deitada a maior parte do dia para se recuperar do baque.



"Minha equipe está lá. Eles nadam, pulam muro, escalam telhado... Estou sendo bem representada. No meio desse caos todo, toda noite tenho pesadelos com animais se afogando", diz ela em bate-papo com a Folha de S.Paulo.





Segundo Luisa, nos dias que permaneceu no RS, presenciou cenas "devastadoras". "Nunca tinha me deparado com tantos animais mortos. E quantos outros ainda vão morrer?", lamenta ela, que afirma que pretende organizar eventos de adoção de alguns dos bichos resgatados.





Não bastassem todas as dificuldades pelas quais passou, como o salvamento de uma égua que durou sete horas, a ativista afirma ainda que há lugares onde o voluntariado não conseguiu entrar, pois seriam dominados por facções criminosas. Confira abaixo trechos da entrevista:

