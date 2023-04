Trecho da avenida Juvenal Pietraroia, na Zona Oeste, começa a ser duplicada

A Prefeitura de Londrina deu início às obras de duplicação de um trecho de 500 metros de pista da avenida Juvenal Pietraroia, entre a PR-445 e a Rotatória com a Rua Soiti Taruma, zona oeste.





A obra visa facilitar o acesso a bairros como os jardins Sabará 3, Columbia, Maracanã, Olímpico, João Turquino e Gleba Esperança. Com isso, obra possibilitará mais rapidez, segurança e conforto aos motoristas que se deslocarem desses bairros para as áreas sul e central, por exemplo.



As equipes começaram as intervenções no sentindo norte-sul, saindo da marginal da PR-445, fazendo deslocamento de alambrado e muro de arrimo. Na sequência, será demolido o muro da propriedade do Sindicato dos Metalúrgicos e construído um novo, para fazer a via e calçadas.







O pacote de serviços incluirá, além da duplicação com novo asfalto, a implantação de canteiro central com ciclovia e nova iluminação, revitalização do sistema de drenagem, calçadas e meio-fio, piso tátil e rampas acessíveis, área de estacionamento para veículos em cada um dos lados da via, além de sinalização viária e paisagismo.

Serão cerca de 4.500 m² de área de pavimento executado. Outra melhoria prevista no projeto será uma adequação geométrica da rotatória entre as avenidas Juvenal Pietraroia e Soiti Taruma, para permitir a conexão com a nova pista duplicada, bem como trazer melhor fluidez às conversões dos veículos.





A Prefeitura está investindo R$ 2.372.467,29 nas obras.





