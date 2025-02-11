Pesquisar

Em Ibaiti

Três homens são presos acusados de furtar combustível de carretas estacionadas no Norte Pioneiro

Redação Bonde
11 fev 2025 às 13:00

Divulgação/PMPR
Três homens foram presos em flagrante no último sábado (8) em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, acusados de furtar combustível de carretas estacionadas na rua Júlio Barbos Ribas.


A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e, ao chegar ao local, encontrou os suspeitos retirando combustível de duas carretas Iveco. Os homens estavam sujos de graxa e carregavam vários galões com combustível, além de ferramentas e lacres rompidos.

Entre os detidos, um era o comprador da mercadoria. No total, 865 litros de combustível e um veículo foram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.



