Três homens são presos acusados de furtar combustível de carretas estacionadas no Norte Pioneiro

Três homens foram presos em flagrante no último sábado (8) em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, acusados de furtar combustível de carretas estacionadas na rua Júlio Barbos Ribas.





A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima e, ao chegar ao local, encontrou os suspeitos retirando combustível de duas carretas Iveco. Os homens estavam sujos de graxa e carregavam vários galões com combustível, além de ferramentas e lacres rompidos.

Entre os detidos, um era o comprador da mercadoria. No total, 865 litros de combustível e um veículo foram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia.



