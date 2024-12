Três policiais militares ficam feridos após viatura bater em barranco em Apucarana

Três policiais militares do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) ficaram feridos após a viatura em que estavam colidir contra um barranco na PR-170, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na madrugada deste domingo (22).





Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo perdeu o controle da direção em uma curva devido à grande quantidade de pedras soltas no local e, por isso, a viatura atravessou a pista e bateu contra o barranco do outro lado.

O impacto fez com que o automóvel ficasse parado na parte de baixo do barranco.





Equipes da Polícia Militar, do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma) estiveram no local para socorrer os agentes, que precisaram ser encaminhados ao Hospital da Providência.





No início da manhã deste domingo, a corporação confirmou que dois dos policiais já receberam alta, enquanto um ainda está em observação devido a uma fratura na coluna cervical.