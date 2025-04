Três são presos em ofensiva do MP contra o tráfico de drogas no Norte do Paraná

Três pessoas foram presas temporariamente e cinco endereços foram alvo de mandados de busca domiciliar na manhã desta quinta-feira (24) em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) e Uraí (Norte), na regão de Londrina. As ações fazem parte da Operação Dark Shield II, que investiga uma associação criminosa com atuação regional voltada ao tráfico de drogas.





De acordo com o Ministério Público, o grupo criminoso trazia entorpecentes para Cornélio Procópio e fazia a distribuição para outras cidades da região. Durante o cumprimento dos mandados, além das prisões, foram apreendidas drogas e outros materiais que servirão como prova para o avanço das investigações.

A ofensiva é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, com apoio do 18º Batalhão da Polícia Militar local, do canil da Companhia de Choque do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Londrina e do Batalhão de Operações Aéreas da PM. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Cornélio Procópio.





