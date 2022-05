Trilha do Tatu está aberta para visitação no parque Parque Municipal Arthur Thomas

A partir deste sábado (21), após quatro anos interditada, devido a problemas causados por tempestades e deslizamentos de terra, a Trilha do Tatu será reaberta para visitação. Então os londrinenses que gostam de contemplar a natureza terão mais uma trilha disponível no Parque Municipal Arthur Thomas, localizado na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza.



Nos últimos meses, o trajeto de 1.200 metros de extensão recebeu diversas ações de manutenção e segurança, incluindo retirada de troncos e galhos, roçagem do mato e trabalhos de desobstrução. De acordo com o gerente de Parques e Biodiversidade da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Jonas Pugina, a Trilha do Tatu oferece ao visitante a oportunidade de um contato mais próximo com a natureza. “É um caminho não-pavimentado, que passa pelo meio da mata e permite que as pessoas contemplem várias espécies de árvores nativas que não são encontradas com facilidade na cidade, como peroba-rosa, araucária e pau-jacaré, entre outras. Isso tudo durante um passeio por um local espaçoso, confortável e agradável”, disse.



Além da Trilha do Tatu, o Parque Arthur Thomas atualmente possui duas outras trilhas liberadas para visitação – as trilhas do Beija-Flor e do Lago – e uma vasta área comum por onde as pessoas podem fazer caminhadas. A unidade funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, e tem entrada gratuita.