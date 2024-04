Uenp executa obras nos campi de Bandeirantes, Cornélio e Jacarezinho

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) executa uma série de obras nas suas três unidades: Bandeirantes, Jacarezinho e Cornélio Procópio.





Algumas das intervenções, que visam ampliar os serviços oferecidos à comunidade interna e externa da instituição, têm previsão de término no primeiro semestre de 2024.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao todo, serão investidos mais de R$ 12,7 milhões em 24 obras, das quais 18 contam com recursos da Secretária da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e do Fundo Paraná. As outras receberam recursos do Fundo Nacional de Educação.





JACAREZINHO

Publicidade





Em Jacarezinho está em construção a Central de Laboratórios e o bloco de quatro salas do novo campus. Também estão em obras as reformas das quadras poliesportivas do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e da pista de atletismo do Centro de Ciências da Saúde.





O Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação receberá uma quadra de vôlei de areia, que será a novidade do espaço já em 2024.





O diretor da unidade, Luiz Fernando Kazmierczak, destaca que esses são investimentos são muito aguardados pela comunidade acadêmica. “Logo essas obras estarão à disposição da comunidade".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: