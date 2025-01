Uma criança e uma adolescente ficam feridas em acidente com motoaquática em Maringá

Duas meninas, de 12 e 14 anos, ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motoaquática, na tarde deste sábado, na fazenda da Unicesumar Biotec, em Maringá, no Noroeste Paraná.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu fora da água,e ambas as vítimas chegaram a ficar inconscientes e sem respirar no momento do resgate.





A corporação informou, ainda, que a menina de 12 anos sofreu uma fratura fechada no fêmur. Ela e a adolescente de 14 anos foram estabilizadas ainda no local pelas equipes de emergência e, em seguida, encaminhadas para hospitais no Município.





Uma das vítimas foi levada para a Santa Casa de Maringá, enquanto a outra foi encaminhada ao Hospital Bom Samaritano. Ambas permanecem estáveis, segundo os socorristas que acompanharam o atendimento.





As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas e o caso deve ser apurado pelas autoridades locais.