Uma pessoa fica gravemente ferida após inalar fumaça quente em hotel que pegou fogo em Maringá

De acordo com o tenente Boni, do Corpo de Bombeiros de Maringá, algumas pessoas ficaram presas no terceiro andar devido à fumaça intensa.

“Dois bombeiros subiram pelas escadas e utilizaram mangueiras de incêndio para criar uma proteção inicial. As chamas foram apagadas e o andar foi completamente evacuado. No solo, nossa equipe catalogou e atendeu sete pessoas, sendo uma delas encaminhada ao hospital em estado grave”, explicou. Publicidade

A ocorrência foi encerrada por volta das 5h, com o prédio liberado para a gerência do hotel. Em nota oficial, a direção do Hotel Tomasi informou que os sistemas de segurança funcionaram adequadamente e o incêndio ficou restrito ao quarto onde teve início. O terceiro andar permanece interditado, e os hóspedes foram realocados em outros pavimentos.





A nota também destacou a rápida atuação do Corpo de Bombeiros, que impediu que o incêndio causasse danos maiores. “Agradecemos aos bombeiros pela pronta resposta, garantindo a segurança de todos os nossos hóspedes e colaboradores”, afirmou a direção.

O hotel segue funcionando normalmente, exceto no andar interditado. As causas do incêndio ainda serão analisadas pelas autoridades competentes.



