Viaduto da PUC congestiona Av. Tiradentes e melhor acesso à ExpoLondrina será a PR-445

Com a aproximação da 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, que acontece de 5 a 14 de abril no Parque Ney Braga, começa uma preocupação com as obras de implantação do viaduto da PUC, no trecho entrer a BR-369 e a Avenida Tiradentes. Os trabalhos podem causar congestionamentos e transtornos para os motoristas que tráfegam na rodovia, tradicionalmente, o principal acesso à feira. Com isso, autoridades de trânsito chegaram à concllusão que a alternativa mais viável é o acesso pela PR-445 para acessar o evento.





A Sociedade Rural do Paraná recebeu, nos últimos dias, diversos representantes de instituições de forças policiais e de trânsito para discutir as estratégias que serão utilizadas durante a Expo Londrina 2024. Entre os tópicos discutidos está a mobilização e organização do fluxo de acesso ao Parque durante os dez dias de evento. O objetivo é buscar, em conjunto, soluções para que não haja trânsito paralisado, principalmente com as obras de implantação do novo viaduto da PUC.

“O acesso via PR-445 será a alternativa ideal para fugir do trânsito da BR-369. Além de ser mais ágil, sem problemas de congestionamento, promovemos uma série de melhorias no espaço ao longo do ano para receber os visitantes da melhor forma, facilitando a logística de estacionamento e chegada ao centro do Parque”, afirma o vice-presidente da Sociedade Rural do Paraná, David Dequech Neto.





Estacionamento com cancelas serão mantidos na edição de 2024 da feira

O estacionamento se mantém todo automatizado e com cancelas para agilizar a entrada dos carros e, consequentemente, reduzir filas. Além disso, as forças policiais terão ações focadas nos horários de início e término do evento durante os 10 dias.





Medidas de segurança dentro e fora do parque

Para garantir uma experiência positiva e segura para todos os participantes, foram discutidas também estratégias de fiscalização e atuação ostensiva dentro e nas imediações do Parque, inclusive com a presença da cavalaria da Polícia Militar. As instituições já preveem medidas de conscientização dos motoristas para o bom uso das rodovias, respeitando, por exemplo, os limites de velocidade.





Uso de pulseiras de identificação





O uso de pulseiras para identificação das crianças, que auxilia as polícias e a equipe de segurança privada do parque em casos de crianças que se perdem de seus responsáveis, também volta nesta edição.





