Vias das regiões norte, leste e oeste de Londrina recebem ação 'tapa-buraco'

A ação de recuperação asfáltica passou por ruas e avenidas das regiões norte, leste e oeste de Londrina entre a manhã e tarde desta terça-feira (19). Foram atendidas 19 vias em diferentes bairros.





O Executivo promete que, se houver correções e adequações pendentes, as equipes de pavimentação retornarão, posteriormente, aos locais onde for necessário.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Nesta etapa, a produção total de massa asfáltica produzida para a prestação destes serviços foi 23.510 quilos de CBUQ.

Continua depois da publicidade





As operações estão sendo feitas por três equipes próprias da Gerencia de Pavimentação da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação que trabalham com caminhões equipados com implemento para aplicação de massa asfáltica.





Os veículos possuem caçamba térmica para acondicionar o CBUQ e equipamentos para a execução do tapa-buracos.

Continua depois da publicidade





Endereços





Do total de 19 vias que integram essa programação, são 12 endereços localizados na região norte, em bairros na abrangência dos Cinco Conjuntos, incluindo pontos na área do Maria Cecília e Campos Verdes.





As ruas atendidas nesta agenda são: Ieda Pesarini Ferreira, Benedito Rodrigues da Cunha, Spartaco Ferraresi, Remo Ferrarese, Maria Rosa Malher, avenida Bento Amaral Monteiro, e ruas Luiza Denardin Menoncin, João Alves Moreira, Guilherme Augusto Menoncin, Luci Neide Rodrigues Silveira, João Antônio Camilo da Silva e Ângelo Puglia.





Na área oeste da cidade, essa etapa de tapa-buracos atende as ruas Vital Ferreira Chagas (Jardim Sabará), Soiti Taruma (Jardim Columbia) e Renato Fabretti (Universidade), e rua do Futebol (Jardim Olímpico.





Outras três ruas contempladas com este serviço ficam na região leste, na avenida das Laranjeiras e rua das Cerejeiras (Jardim Interlagos), além da rua Amélia Riskallah Abib Tauil, no Conjunto Lindóia.essa vez, estão sendo atendidas 19 vias, ao todo, entre ruas e avenidas em diferentes bairros. Os serviços iniciaram no período da manhã e se estenderam ao longo da tarde.