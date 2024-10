Voluntárias de Arapongas confeccionam almofadas de coração para pacientes mastectomizadas

Cerca de 30 voluntárias do Projeto Coração Solidário, desenvolvido por meio do Centro Integrado da Saúde da Mulher de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), confeccionam as almofadas de coração - utilizadas para melhorar o apoio do membro superior e, consequentemente, promover alívio de desconfortos pós-cirúrgicos às mulheres em tratamento contra o câncer de mama e que passaram pela mastectomia (cirurgia de remoção da mama).





A expectativa é confeccionar cerca de 120 almofadas, que serão destinadas ao setor de Oncologia do Honpar (Hospital Norte Paranaense).

A coordenadora do Cisam, Juliana Parazzi, conta que o projeto já existe há oito anos e que nasceu de uma forma especial. “A ideia surgiu com uma paciente que tínhamos aqui no setor da fisioterapia. Ela também já havia passado pelo tratamento oncológico e nos trouxe essa ideia. E nós abraçamos a causa na hora”, disse. A paciente faleceu há cinco anos em decorrência do câncer.





A fisioterapeuta do Cisam, Cinthia Kono, afirma que em edições anteriores, as almofadas confeccionadas pelas voluntárias foram enviadas para outros hospitais.





“Já enviamos as almofadas de coração para o Hospital Providência de Apucarana (Centro-Norte), Hospital do Câncer de Londrina e também para o Hospital do Câncer em Barretos (SP). É uma corrente do bem e que ajuda muitas mulheres”, observou.





