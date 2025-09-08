Brasilidade em cada canto: quatro dicas com materiais naturais para criar ambientes tropicais

No ritmo acelerado da vida contemporânea, o lar se torna um espaço de pausa e respiro. A arquitetura nacional mostra que é possível criar ambientes sensoriais, elegantes e acolhedores a partir de materiais genuínos e carregados de identidade. Madeira, palhinha, pedra natural, cerâmica artesanal e tecidos como o algodão cru compõem o centro dessa proposta, que une conforto tátil, estética refinada e um jeito descomplicado de viver, profundamente enraizado na cultura do país.

Para o arquiteto da incorporadora curitibana GT Building, Fabio Lima, a brasilidade vai além da estética: "Ela se revela na integração com a natureza, nas texturas que refletem a diversidade do território e na valorização do artesanal. É o equilíbrio entre o sofisticado e o simples, capaz de criar espaços que acolhem, convidam e contam histórias", afirma.



Materiais com alma brasileira

Entre os elementos mais representativos dessa linguagem, o arquiteto destaca a madeira maciça e os painéis ripados, que transmitem calor e proximidade com o natural. A palhinha e fibras como rattan e bambu evocam leveza e ventilação visual, enquanto a cerâmica artesanal e os azulejos pintados à mão acrescentam cor, memória e regionalidade. Já os tecidos crus, como algodão e linho, oferecem suavidade ao toque e fluidez.

Para completar, a vegetação tropical — com espécies como samambaias, costela-de-adão e palmeiras — reforça o vínculo com a natureza, seja em jardins, vasos ou traduzida em estampas e texturas.



Do it yourself com um estilo sensorial acessível

Trazer brasilidade para a decoração não exige grandes reformas. Pequenas soluções podem transformar o ambiente de forma simples e econômica:

Painéis ripados podem revestir paredes ou cabeceiras, em versões prontas de fácil instalação. A palhinha natural pode aparecer em portas de armário ou até em quadros decorativos. Tecidos aplicados como revestimento de parede oferecem conforto acústico e visual. A cerâmica artesanal pode marcar presença em detalhes da cozinha e do banheiro, ou ainda como adornos na sala.

Tintas com efeito de cal ou terra crua acrescentam textura suave e sensação de acolhimento às paredes. O uso pontual de cores que remetem à brasilidade e à tropicalidade também é bem-vindo. Como compor sem sobrecarregar

Para quem busca um ambiente calmo e sofisticado, Fabio recomenda começar com uma base neutra — em tons de areia, off-white ou cinza claro. “Adicione apenas dois ou três elementos naturais. Madeira clara, algodão cru e pedra são uma combinação infalível para criar elegância sem excessos”, orienta o arquiteto.

Essa abordagem dialoga diretamente com o conceito do empreendimento Casa Jobim, que é um exemplo ideal de decoração com alma brasileira. Inspirado no modernismo nacional e na poética da Bossa Nova, o projeto utiliza materiais naturais, texturas leves e elementos biofílicos para evocar o estilo carioca com sofisticação e identidade autenticamente brasileira.



