Programa habitacional

Com novo edital e entrega de residencial, Londrina vai ganhar 3.161 moradias pelo MCMV

Redação Bonde com assessoria de imprensa
23 out 2025 às 15:46

Foto: Divulgação
Londrina vai receber 3.161 moradias pelo programa MCMV (Minha Casa Minha Vida), programa habitacional do  governo federal. Na sexta-feira (24), será lançado o edital  para construção de 2.649 unidades e, no sábado (25), será entregue o Residencial Vittace Jamil Scaff, com 512 apartamentos. 


Os investimentos do Governo Federal são de R$ 161 mil por casa e R$ 168 mil por apartamento, conforme a portaria 489 do Ministério das  Cidades.

Já o residencial Vittace, localizado na Avenida Jamil Scaff (Zona Leste), tem apartamentos a partir de 37 m², com valores a partir de R$ 350 mil. Entretanto, além de descontos previstos no MCMV, famílias com renda de até quatro salários mínimos também conseguem subsídios do governo estadual no valor de R$ 20 mil.


Segundo a deputada Lenir de Assis (PT-PR), foram contratadas 10,1 mil moradias por meio do programa habitacional, que foi retomado em 2023. "No Paraná, 112,81 mil e no Brasil, 1,67 milhão. Estes investimentos reafirmam o compromisso do presidente Lula em garantir para a população um direito social fundamental, a moradia digna", afirma a parlamentar.

A deputada destaca ainda o lançamento do Programa Reforma Casa Brasil, do Ministério  das Cidades. Serão disponibilizados R$ 40 milhões em crédido para compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços.

