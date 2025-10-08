Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PARA NÃO ERRAR

Dicas para comprar sua primeira obra de arte com estilo e economia

Redação Bonde com assessoria de imprensa
08 out 2025 às 17:14

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade


Não é apenas um quadro, um pôster ou uma escultura. Comprar a primeira obra de arte pode parecer intimidador para quem nunca teve contato com esse universo. É preciso entender de design ou de história da arte? Como escolher algo que combine com a casa e com o estilo de vida? Para Adriana Valli Mendonça, coordenadora do curso de Design de Interiores do Centro Universitário de Brasília (CEUB), o segredo está em começar pelo mais óbvio: olhar para dentro. “O gosto pessoal deve vir em primeiro lugar”, orienta.


A pergunta inicial é simples: quais imagens, cores e formas atraem você naturalmente? Pode ser uma fotografia que emociona ou uma escultura que desperta curiosidade. “O mais importante é estabelecer uma conexão afetiva com a obra”, afirma. Ainda assim, a harmonia com o espaço deve ser considerada para evitar a sensação de que a peça “não conversa” com os móveis ou com a atmosfera do ambiente. “O que é cafona para uns pode ser ousado e inovador para outros”.

Na prática, alguns erros são comuns: agir por impulso, escolher obras em proporções inadequadas ou desconsiderar aspectos de iluminação e conservação. Outro mito a ser quebrado é o de que arte só se encontra em galerias famosas ou com artistas consagrados. “Feiras, coletivos criativos, ateliês e até exposições universitárias oferecem peças originais e acessíveis”, explica a designer.

Uma dúvida frequente entre iniciantes é se vale mais investir em uma única obra de destaque ou em uma composição de vários quadros. A resposta, segundo Adriana, depende do estilo de quem decora e da proposta do ambiente. “Uma peça central se torna protagonista e precisa de espaço para respirar. Já a gallery wall transmite leveza e descontração, como uma narrativa visual da vida de quem mora ali”, detalha.

Obra grande em local pequeno?

A proporção é outro ponto-chave. Em se tratando de pinturas, a recomendação é que a obra ocupe de 50% a 70% do espaço vazio da parede. Já esculturas pedem cuidado extra, pois interferem na circulação e na convivência com os móveis. “Peças grandes transformam o ambiente, mas exigem experiência. Quem está começando pode apostar em formatos menores para experimentar estilos e combinações”, sugere a professora do CEUB.

Mais do que tendência ou decoração, Adriana defende a arte como uma extensão da identidade. “Uma fotografia da cidade natal, uma escultura inspirada na natureza ou uma tela que remete à memória familiar comunicam muito sobre quem somos. Não encare a arte apenas como enfeite: ela é memória, identidade e emoção”, resume.

Dicas da especialista do CEUB para escolher sua primeira obra de arte:

* Comece pelo gosto pessoal, mas avalie a harmonia com o ambiente.
* Evite compras por impulso: pense onde a obra será colocada.
* Observe proporções: quadros devem ocupar de 50% a 70% do espaço da parede.
* Experimente em ambientes menos centrais antes de ousar em locais de destaque.
* Invista em obras autorais e de artistas locais para mais autenticidade.
* Prefira iluminação difusa e evite sol direto, umidade e produtos químicos.
* Não coloque obras em cozinhas e banheiros.
* Feiras, ateliês e coletivos criativos são boas fontes de obras acessíveis.
* Réplicas da internet podem decorar, mas não têm valor artístico.

Arte design decoracao obra de arte casa
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas