Cinco dicas para usar almofadas na decoração

As almofadas são ótimos itens para decorar um ambiente e torná-lo mais aconchegante. Suas diversas cores, estampas, tecidos e tamanhos permitem criar composições de forma fácil e por um preço acessível. Confira cinco dicas das arquitetas Ieda e Carina Korman, do Korman Arquitetos, para usar as almofadas na decoração.



Onde usar









Normalmente, as almofadas são usadas em sofás e poltronas. A sua versatilidade, no entanto, permite que elas sejam dispostas em diversos lugares, como varandas, camas ou espaços de lazer, basta escolher a que melhor se encaixa em cada ambiente. Quando dispostas em ambientes externos, é importante optar um tecido que não seja facilmente danificado pelas ações da natureza, como as chuvas e exposição prolongada ao sol.





Cores e estampas





As cores e estampas das almofadas devem ser escolhidas de acordo com a imagem que você quer que o ambiente transmita. Tons mais vibrantes podem ser usados como um ponto de cor em lugares mais sóbrios e neutros, trazendo um ar de modernidade. Em composições com almofadas lisas e estampadas, considere a palheta de cores da própria estampa para conseguir mais harmonia. Elas também podem ser escolhidas de acordo com a estação do ano, usando tons mais quentes e terrosos no outono e cores suaves no verão.





Texturas





Existem almofadas de diversas texturas e tecidos; a mistura desses dois elementos pode criar uma composição rica para o ambiente. Os tecidos mais procurados são veludo, suede, seda e microfibra.







Combinações





O jogo com o tamanho das almofadas também é interessante para tonar o ambiente mais funcional, além de ser uma tendência. Apesar disso, não existem regras para as combinações, elas devem ser feitas de acordo com o gosto pessoal.





Disposição