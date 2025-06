Cohapar faz entrega de chaves de 88 apartamentos em Londrina

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) finalizou a entrega de chaves dos 88 apartamentos que compõem o último módulo do Residencial Lituânia nesta quinta-feira (26) em Londrina. Por meio do Programa Casa Fácil, o Governo do Estado aportou R$ 1,6 milhão para ajudar no custeio do valor de entrada a 82 famílias. Essa etapa contou com investimento de quase R$ 31 milhões e foi realizada conjuntamente pelo Governo do Paraná, Caixa Econômica Federal e iniciativa privada.





O Casa Fácil, coordenado pela Cohapar, concede R$ 20 mil de subsídio a pessoas com renda de até quatro salários mínimos, que comprovem não possuir outro imóvel e nem terem sido beneficiadas por programas habitacionais do Poder Público anteriormente.

Além do recurso estadual, os mutuários têm a possibilidade de acessar descontos pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida, e podem utilizar o FGTS para abater o saldo devedor. As moradias são financiadas pela Caixa por até 30 anos e a subvenções governamentais garantem prestações ainda mais em conta para as famílias, com valores a partir de R$ 700 mensais.





O Residencial Lituânia é um projeto da MRV Engenharia, formado por 448 imóveis no total e distribuídos em cinco torres com elevadores. A primeira fase do residencial foi entregue em abril e era composta por 360 unidades.

O condomínio fica na zona norte da cidade, com acesso rápido ao centro, perto de escolas, posto de saúde, transporte público e demais estabelecimentos comerciais. Ele conta com guarita, coleta seletiva, sistema de segurança com portas especiais e diversos espaços de lazer, que incluem piscinas adulto e infantil, churrasqueira, parquinho, pet place e bicicletário.





As residências apresentam plantas com metragens entre 43,60 a 50,66 m², divididas em dois quartos, banheiro, sala com sacada, cozinha integrada com área de serviço e uma vaga de garagem individual. O condomínio dispõe de unidades adaptadas à pessoa com deficiência, além de opções de sacada com churrasqueira e outras com garden privativo no pavimento térreo.

Os apartamentos foram entregues com piso laminado na sala e quartos, acabamento cerâmico nas áreas molhadas, louças no banheiro, bancada de mármore sintético na cozinha e tanque do mesmo material. Outros diferenciais são os dispositivos economizadores nos sistemas de vazão, ar e descarga, e a estrutura para a instalação de ar-condicionado.





Vida nova

O mecânico industrial Luiz Henrique de Godoi, de 24 anos, e sua esposa Kettlyn A. de Oliveira, de 26 anos, mal podiam conter a alegria. Recém-casados, eles contam que precisaram se adaptar em uma moradia temporária enquanto aguardavam a conclusão do imóvel. A espera, no entanto, chegou ao fim e a mudança para o novo lar já tem data marcada para este próximo sábado.

“A gente fica muito feliz, né? Deu uma um pouco de demora, mas a gente conseguiu pegar a nossa chave e a gente fica feliz”, celebrou Luiz Henrique. Para o casal, o subsídio foi o fator decisivo para a conquista. “Foi o que deu a nossa chance de comprar o apartamento. A parcela ficou muito boa, melhor do que morar de aluguel”, completou.





Para o mestre de restaurante Carlos Tomaz da Silva, de 62 anos, e sua esposa, a cabeleireira Vilma Aparecida Queiroz, de 57 anos, a entrega das chaves significa o fim de uma vida inteira pagando aluguel. Após se mudar de São Paulo para Londrina, Carlos viu a oportunidade que esperava para finalmente investir em algo seu. “Eu sempre morei de aluguel. Nunca tive a oportunidade de ter um imóvel. Quando vim para Londrina, tive a oportunidade de comprar e agora estou feliz pela compra”, contou Carlos.





