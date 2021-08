Dicas de tipos de cubas para o seu banheiro

O banheiro é um dos lugares da casa que devem ser os mais harmoniosos possíveis, considerando que é nele que você vai ter alguns dos seus momentos íntimos dos mais relaxantes, e, para isso, é necessário ter uma decoração que proporcione este prazer. Continua depois da publicidade

A cuba tem um papel fundamental na definição de uma estética que mais se adeque ao que você quer, seja para o banheiro em si, ou o lavabo. Portanto, elas devem ser escolhidas com um rigor bem definido.

Uma das dicas é procurá-las junto com os metais e revestimentos que serão usados na composição do banheiro, sempre levando em conta coisas como: é piso retificado ou normal? Qual a cor a ser utilizada? O tamanho do banheiro? São coisas que, por mais simples que possam parecer, fazem diferença.

Pensando justamente nisso, separamos alguns tipos de cubas e a forma com que elas mais harmonizam com determinados layouts.

Cuba de semiencaixe

Encaixada diretamente na banca, com a parte frontal para fora, ela consegue unir praticidade e tamanho em um design que é, ao mesmo tempo, moderno e aconchegante. São recomendadas para ambientes onde as bancadas possuem uma profundidade pequena.

Cubas esculpidas

Estes modelos são produzidos com o mesmo material da bancada e fornecem um ar mais moderno e sofisticado ao local. Com uma versatilidade realmente impressionante, conta com diversos tamanhos, modelos e materiais, possibilitando uma personalização mais intimista do ambiente.

Cuba suspensa

Instalada diretamente na parede, dá a impressão de que ela se encontra suspensa no ambiente. Acaba sendo uma opção bastante prática por dispensar o uso de bancadas e gabinetes, sendo recomendada para banheiros públicos ou ambientes pequenos, como os lavabos.

Cuba de embutir

A mais tradicional desta lista, ela fica embutida diretamente na bancada, dando a vantagem de fornecer um espaço ainda maior para objetos de decoração e produtos que você julgar necessários de se ter dentro do ambiente.

Cuba de piso

