Dormitório com clima de outono

O outono começou no Brasil e por aqui já começamos a vivenciar as características da estação: dias de calor mais brando, porém com a suavidade de um friozinho que chega desde os primeiros minutos do anoitecer. Apesar de não ser considerada uma época de temperaturas extremamente baixas, principalmente na hora de dormir, esse é o momento de promover mudanças no dormitório, escolhendo roupas de camas adequadas. Afinal, poucas coisas são mais prazerosas do que uma cama macia, bem-produzida e que nos conforta e abraça da maneira como desejamos!

O outono é perfeito para compor o dormitório com peças mais leves, como a microfibra, pois além de quentinhos, se revelam como peças práticas no dia a dia, já que secam rápido após a lavagem e não precisa passar a ferro. Segundo a diretora criativa da empresa Charada Conceito, Shelly Cohen, tecidos de fibras naturais também são muito bem-vindos. “Com as temperaturas mais amenas, o tecido natural é interessante, pois aquece na medida certa, sem o desconforto de esquentar demais”, explica. Ela também aconselha evitar o poliéster e fala um pouco sobre o que deve ser observado na montagem do enxoval de cama para o outono:

Cuidados na hora de usar um edredom guardado

No outono, as temperaturas costumam diminuir no horário noturno. Em função disso, os moradores começam a retirar do armário aquele edredom que passou alguns meses guardado. Porém, antes de utilizá-lo na cama, a diretora criativa da Charada aconselha a higienização. “Com o passar do tempo, e dependendo do espaço onde a peça foi armazenada, é possível que tenha ocorrido um acúmulo de ácaros e bactérias que podem ser prejudiciais para a saúde.”, diz ela.

Edredom como décor





Antigamente, o décor de cama contemplava o uso de colchas decorativas que eram retiradas na hora de dormir para dar lugar à combinação entre o lençol com o duvet ou edredom. Entretanto, com a vida corrida dos dias atuais, precisamos de algo mais prático e rápido.

E a solução existe! O mix entre praticidade e beleza na mesma peça é o edredom dupla face. Macio, acolchoado e cheio de cores, tecidos e estampas diversas, ele não só aquece como decora a cama em estilos para todos os gostos. Vale a pena procurar e adquirir para passar as noites mais frias com muito conforto.