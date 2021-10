Especialistas ensinam como fazer a própria horta em casa

Criar uma horta em casa parece uma tarefa simples, mas para que as plantas se desenvolvam de maneira satisfatória é preciso estar atento a uma série de cuidados, como tipo de espécie para o espaço disponível, além de fertilização e oferta de água adequadas.

Vanessa Reinhartm, técnica do Departamento Técnico do Sistema Faep/Senar-PR, explica que a disponibilidade de tempo é um dos fatores imprescindíveis para que a horta seja bem-sucedida, já que as plantas necessitam de uma série de cuidados para se desenvolverem de forma apropriada.



“O espaço pode ser variável, de acordo com a intenção e espécie de produção, podendo ser utilizados os mais diversos tipos de recipientes possíveis. Quanto ao ambiente, é necessário que haja uma boa insolação, pois a maioria das hortaliças e ervas necessita de sol para o seu pleno desenvolvimento”, destaca.







A técnica acrescenta que a rega deve ser adequada com as necessidades da espécie. “A maioria não tolera encharcamento do solo, ou muitos dias em déficit hídrico. Quanto à nutrição, podem ser utilizados tanto preparados de resíduos orgânicos, quanto fertilizantes prontos, adquiridos em lojas especializadas.”



