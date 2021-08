Iluminação ideal garante conforto ao ambiente

Um projeto de iluminação organizado de maneira correta tem o poder de garantir a sensação de conforto. As lâmpadas LED ganharam o mercado nos últimos anos e se tornaram peça central na composição do ambiente, que pode ser residencial, comercial ou até mesmo industrial. Os modelos, que também se destacam do ponto de vista decorativo, são ecoeficientes, pois garantem economia de até 80% de energia elétrica e possuem durabilidade dez anos superior em comparação com os modelos incandescentes.

Aprenda como aplicar algumas das soluções em LED em ambientes com necessidades especificas: