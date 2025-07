Imóveis de alto padrão se consolidam como ativos de valorização e preservação de patrimônio

O imóvel de alto padrão se consolida como uma das formas mais sólidas de preservar o patrimônio. Afinal, esse segmento tende a ser menos impactado por crises econômicas, especialmente por contar com compradores de maior poder aquisitivo, que geralmente não dependem de crédito imobiliário para adquirir seus bens.





Segundo pesquisa Deloitte/ABRAINC (1T2025), mais de 90% das incorporadoras que atuam no segmento médio e alto padrão no Brasil mantêm planos de lançamentos e aquisições de terreno, mesmo diante da alta dos juros, reforçando a resiliência e a estabilidade do setor. Em Londrina, dados do FipeZAP (maio/2025) mostram que os imóveis acumulam valorização de 10,03% nos últimos 12 meses, acima da média nacional, de 7,66%.

Esse cenário de crescimento está diretamente ligado às características que definem os imóveis de alto padrão: localização estratégica, vista diferenciada, arquitetura autoral e acabamentos de excelência. São empreendimentos que oferecem exclusividade, identidade e uma experiência de moradia superior. Além disso, acompanham uma tendência global, já apontada por consultorias internacionais, de que o mercado para esse padrão de imóveis está cada vez mais em busca de qualidade de vida, privacidade e personalização.





Plaenge: referência em alto padrão no Brasil

A Plaenge está entre as cinco maiores construtoras do Brasil no segmento de alto padrão em Valor Geral de Vendas (VGV), segundo levantamento da Brain Inteligência Estratégica feito a pedido da Bloomberg Línea. A posição é reforçada por um movimento da construtora que se consolidou nos últimos cinco anos. A chamada “nova geração de empreendimentos Plaenge” se caracteriza por lançamentos com identidade autoral e inconfundível, que resulta em projetos com design exclusivo e arquitetura assinada por renomados arquitetos.





Em Londrina, a aceitação do mercado pode ser medida pelos resultados: os empreendimentos Paseo Santos, no centro da cidade, e Poema, no Alto da Palhano, foram praticamente esgotados ainda na fase de pré-lançamento. Mais recentemente, os lançamentos Bossanova e Botânico também se consolidaram como sucessos de venda, enquanto os primeiros empreendimentos da nova geração da marca — Trianon, Hause e Átrio — foram 100% vendidos antes da entrega.

“A nossa proposta é superar expectativas. Por meio de projetos autênticos, que valorizam a gentileza urbana e a qualidade de vida, estamos transformando a paisagem de Londrina, deixando um legado para a cidade. Não à toa, somos a única construtora de Londrina com empreendimentos premiados globalmente”, afirma Rodolfo Sugeta, superintendente da Plaenge, referindo-se às premiações de Artesano e Paseo Santos pelo International Property Awards.





Arquitetura premiada como atributo de valorização

Em meio a esse contexto, Artesano da Plaenge surge como um case exemplar da valorização imobiliária no mercado de alto padrão. O empreendimento, que já começa a redefinir o horizonte da Gleba Palhano, reúne assinatura do Studio Ronaldo Rezende, no projeto arquitetônico, e do LW Design Group, de Dubai, no design de interiores, que renderam duas premiações no International Property Awards, um dos mais importantes prêmios mundiais do setor.





O projeto, com apartamentos de 346 m² privativos e quatro suítes, apresenta áreas sociais amplas, integração entre ambientes, uso de materiais naturais e soluções de arquitetura que promovem o convívio, o bem-estar e a contemplação.

“A fachada foi desenhada para criar um ritmo visual único no bairro e os interiores foram pensados com o cuidado dos grandes hotéis internacionais. Desde o hall até as áreas comuns, tudo convida à permanência”, explica Sugeta.





Por essas características, Artesano reflete exatamente o conceito de ativo imobiliário de alta performance, caracterizado por escassez de oferta, localização estratégica e diferencial arquitetônico real, o que contribui para uma valorização que tende a ser superior à média do mercado.

