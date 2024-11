Saiba quais são as 20 maiores favelas do Brasil, segundo o Censo 2022

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta sexta-feira (8) os dados do Censo Demográfico 2022 referentes ao número de favelas e comunidades urbanas do país. Ao todo, foram identificadas 12.348 favelas em 656 municípios, com um total de 16.390.815 de moradores.





O instituto destaca, porém, que não é possível fazer uma comparação direta com os dados coletados no Censo de 2010, devido a um aperfeiçoamento metodológico realizado, o que impõe limitações. No levantamento de 2010, foram identificadas 11.425.644 pessoas residentes em 6.329 favelas e comunidades urbanas.





No censo atual, o IBGE considerou como favelas e comunidades urbanas: favelas, ocupações, comunidades, quebradas, grotas, baixadas, alagados, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, loteamentos informais, vilas de malocas, entre outras.





A Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, lidera a lista das 20 maiores favelas do país, com um total de 72.021 moradores. No entanto, ela é seguida de perto pela Sol nascente, de Brasília (DF), que possui 70.908 pessoas.





Em terceiro está Paraisópolis, a maior da capital paulista, com 58.527 moradores.





Manaus, a capital amazonense, é o município com o maior número de favelas nesta relação, com 6, seguida por São Paulo (4) e Rio de Janeiro (3). São Luís (MA), Belém (PA) e Salvador (BA) têm 2 cada, e Distrito Federal, 1.





Confira abaixo a lista das maiores favelas brasileiras:





As 20 maiores favelas do Brasil





Favela - População





Rocinha - Rio de Janeiro (RJ) - 72.021

Sol Nascente (ARIS - Sol Nascente) - Brasília (DF) - 70.908

Paraisópolis - São Paulo (SP) - 58.527

Cidade de Deus/Alfredo Nascimento - Manaus (AM) - 55.821

Rio das Pedras - Rio de Janeiro (RJ) - 55.653

Heliópolis - São Paulo (SP) - 55.583

Comunidade São Lucas - Manaus (AM) - 53.674

Coroadinho - São Luís (MA) - 51.050

Baixadas da Estrada Nova Jurunas - Belém (PA) - 43.105

Beiru / Tancredo Neves - Salvador (BA) - 38.871

Pernambués - Salvador (BA) - 35.110

Zumbi dos Palmares/Nova Luz - Manaus (AM) - 34.706

Santa Etelvina - Manaus (AM) - 33.031

Baixadas da Condor - Belém (PA) - 31.321

Colônia Terra Nova - Manaus (AM) - 30.142

Jacarezinho - Rio de Janeiro (RJ) - 29.766

Vila São Pedro - São Bernardo do Campo (SP) - 28.466

Cidade Olímpica - São Luís (MA) - 27.326

Chafik / Macuco - Mauá (SP) - 26.835

Grande Vitória - Manaus (AM) - 26.733





Fonte: Censo Demográfico 2022 (IBGE)





