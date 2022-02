Com a alta da Selic, ficou ainda mais vantajoso alugar um imóvel

Um artigo publicado na Folha de São Paulo me chamou a atenção. Segundo levantamento da repórter Ana Luiza Tieghi, a taxa mínima de financiamento para aquisição de imóveis subiu para um patamar que torna a decisão de muitas pessoas entre alugar ou comprar um imóvel ainda mais fácil.

A aquisição de um imóvel é um desejo de muitos. A justificativa para aquisição são as mais variadas.

Estava conversando com meu amigo Leonardo e ele me perguntou: "E você, não vai se animar a comprar um apartamento e reformar ou vai continuar sempre no aluguel?". Respondi que iria continuar no aluguel, pois preferia ganhar dinheiro no mercado financeiro com o valor do imóvel, já que isso rende mais.





Ele que também trabalha no mercado financeiro respondeu: "Acredito. Mas, fazer uma casa da forma como você quer para morar tem seus benefícios"





Já recebi este argumento de diversas pessoas. Não tenho como contra-argumentar esta justificativa. Então logo perguntei sobre seu bebê.

De fato, esta não é uma justificativa plausível. Se você quer reformar um imóvel, quase todos os proprietários estariam dispostos a negociar uma divisão dos custos. Faça um contrato de 10 anos colocando uma cláusula de ressarcimento caso o locador peça o imóvel de volta.





Não se iluda, sua reforma depois de 10 anos vai ser pouco relevante para o valor do imóvel.





Muitas pessoas pensam que o valor do aluguel é dinheiro jogado fora. O problema nesse argumento é que não se está fazendo a comparação adequada. E é sobre isso que vou falar relacionando com o artigo de Tieghi.





Segundo Tieghi, as taxas mínimas dos bancos para financiar a aquisição de imóveis subiu e está entre 8% e 10% ao ano + TR. O que Tieghi não considerou é que somado a esta taxa ainda existem outros custos como seguro que vão fazer a taxa subir pelo menos mais 1% ao ano. Como a TR deve passar a ser por volta de 1%, isso quer dizer que o custo efetivo está hoje entre 10% e 12% ao ano.





Imagine que você se interesse por um imóvel, cujo valor seja de R$ 500 mil.





Você tem duas alternativas, pede para alguém comprar esse imóvel e paga um valor de R$ 1.942,00 pelo aluguel ou pede o dinheiro para um banco e paga pelo "aluguel" desse dinheiro o valor de R$ 3.450,00 por mês.





Essa é a decisão que você precisa avaliar. Ou você "aluga" o dinheiro de alguém que compra o imóvel por você, ou você "aluga" o dinheiro do banco e você compra o imóvel.





Perceba que nos dois casos você está alugando o dinheiro de um terceiro. Entretanto, na segunda alternativa, você vai pagar ao longo de todo o contrato o dobro do valor do imóvel.





Portanto, avalie com cuidado quando decidir comprar um imóvel financiado com as taxas atuais de financiamento. Alugar pode ser uma decisão financeira ainda melhor.